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Binanın çökmeden önceki hali! A Haber ekrana taşıdı

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 27.06.2024 08:49
Bahçelievler'de 7 katlı binada çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı. Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, çöken binada ölü ve yaralı olmadığını bildirdi. Binanın önceki halini A Haber ekranlara getirdi.
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