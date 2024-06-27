Binanın çökmeden önceki hali! A Haber ekrana taşıdı

Bahçelievler'de 7 katlı binada çökme meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler, çalışma başlattı. Olayla ilgili açıklama yapan İstanbul Valiliği, çöken binada ölü ve yaralı olmadığını bildirdi. Binanın önceki halini A Haber ekranlara getirdi.

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