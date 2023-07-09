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Binali Yıldırım'ın sağlık durumu nasıl? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

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Giriş: 09.07.2023 14:22
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında açıkama yaptı. Bakan Koca "Sayın Binali Yıldırım'ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım'ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim. " ifadelerini kullandı.
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