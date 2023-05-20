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Binali Yıldırım depremzedeleri hedef alanlara tepki gösterdi: 28 Mayıs'ta bu densizlere hak ettikleri cevabı verelim

A Haber
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Giriş: 20.05.2023 19:17
Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, depremzedelere yönelik nefret söylemine tepki gösterdi ve "28 Mayıs'ta bu densizlere hak ettikleri cevabı verelim. 14 Mayıs'tan önce başka bir Kemal Kılıçdaroğlu vardı şimdi başka Kemal Kılıçdaroğlu var. 103 günde enkaz temizlendi, 167 bin konutun temeli atıldı." ifadelerini kullandı.
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