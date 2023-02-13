13 Şubat 2023, Pazartesi
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Binaların temeliyle yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor?
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş ancak en büyük yıkımlardan biri Hatay'da oldu. Binaların temeliyle yerinden çıkarak yıkılması dikkat çekti. Peki binaların yıkılma şekli ne ifade ediyor? Yıkımın nedeni zemin mi? Nasıl devrildiler? Binaların temeliyle yerinden çıkarak yıkılması ne anlama geliyor? Merak edilen cevapların sorularını ATV Haber muhabiri Özlem Aktay jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk verdi.