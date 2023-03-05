05 Mart 2023, Pazar
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Binalarda yumuşak kat tehlikesi! Yıkılan duvarlar binaları güçsüzleştiriyor
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Megakentte yaşayanlar binalarının depreme dayanıklı olup olamadığını merak ederken, uzmanlar ''yumuşak kat'' tehlikesine dikkat çekti. Peki dairelerde yıkılan duvarlar binaları güçsüzleştiriyor mu? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan inşaat mühendisi Mehmet Uygun anlattı.