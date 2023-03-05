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Binalarda yumuşak kat tehlikesi! Yıkılan duvarlar binaları güçsüzleştiriyor

A Haber
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Giriş: 05.03.2023 16:01
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gözler İstanbul'a çevrildi. Megakentte yaşayanlar binalarının depreme dayanıklı olup olamadığını merak ederken, uzmanlar ''yumuşak kat'' tehlikesine dikkat çekti. Peki dairelerde yıkılan duvarlar binaları güçsüzleştiriyor mu? Detayları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu’nun konuğu olan inşaat mühendisi Mehmet Uygun anlattı.
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