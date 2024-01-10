Bina yıkımı güvenli şekilde nasıl yapılır? Hangi önlemler alınması gerekir?

Binaların yıkımı sırasında güvenlik tedbirleri tam alınmadığı zaman kazalar da kaçınılmaz oluyor. Hatta yaralanma ve can kayıpları da yaşanabiliyor. Peki yapıların güvenli yıkımı nasıl yapılmalı? Hangi önlemler alınmalı? İşte tüm detaylar…

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