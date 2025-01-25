25 Ocak 2025, Cumartesi
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Bina kolon kesildiği için mi çöktü? İnşaat mühendisi Adnan Gödek A Haber’de
Konya’nın Selçuklu ilçesinde dün akşam saatlerinde 4 katlı bir bina büyük bir gürültü ile çöktü. Ekipler alarma geçti ve enkazdan 3 kişi çıkarıldı. Göçük altında kalan 2 kişi için zamana karşı yarış devam ediyor. Binanın neden çöktüğü ise merak ediliyor gelişmeleri A Haber’de canlı yayınına katılan inşaat mühendisi Adnan Gödek değerlendirdi.