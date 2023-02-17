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Bina güçlendirme nasıl yapılıyor?

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Giriş: 17.02.2023 08:11
Türkiye'nin birçok bölgesinden geçiyor fay hattı. Yaşadığımız bu acı tecrübe de pek çoğumuzu, "Yaşadığım bina güvenli mi?" sorusuna cevap arar hale getirdi. Aynı zamanda büyük bir tedirginlik de oluşturdu. Bunu bir risk analizi yaptırarak öğrenmek mümkün. Peki ya binanız depreme dayanıklı değilse... İşte o noktada güçlendirmek gerekiyor. Peki nasıl bir yol izlenmeli? İşte maliyetleriyle yol haritası...
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