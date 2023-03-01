Bina güçlendirme fırsatçılarına dikkat! Güçlendirmeyi kim nasıl yapıyor?

Deprem felaketinden sonra risk tespiti ve güçlendirme talepleri arttı. Talebi gören fırsatçılar da boş durmadı. Peki nasıl hareket etmeli? Güçlendirmeyi kim nasıl yapıyor? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan Yap Denetim Kuruluşları Birliği Başkanı Tayfun Gücenmez verdi. Vatandaşların konusunda uzman inşaat mühendislerine başvurmaları için uyarıda bulunan Tayfun Gücenmez, “Daha önce güçlendirme ile ilgili çalışıp çalışmadığı sorgulanmalı. Binalar aslında 2’ye ayrılıyor. Güçlendirme yeniden yapılma maliyetinin yüzde 30’unu buluyorsa ekonomik buluyoruz ve yapılmasını tavsiye ediyoruz. Eğer ki yüzde 35’in üzerinde bir rakam varsa yeniden yapılması tavsiyeni yapıyoruz. Vatandaşlarımız bina güçlendirme için inşaat mühendisi dışında kimseye gitmesin. Ve bu kişi konusunda uzman olmalı.” dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN