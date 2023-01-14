Bilinçsiz vitamin kullanımı kanseri tetikliyor! Gelişigüzel kullanılan vitaminlere dikkat

Vitaminler artık sadece eczanelerde değil, marketlerde de satılıyor. Vitaminleri ihtiyaç duyulduğunda elbette kullanmak gerekiyor ancak doktor tavsiyesi şart. Öyle ki gelişigüzel kullanılan vitaminler, kanser riskini dahi artırıyor.

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