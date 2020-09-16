Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, son günlerde yeniden yükselişe geçen günlük yeni vaka sayılarıyla ilgili 81 il genelinde alınan düğün, nişan, sünnet, asker uğurlama vs gibi toplu etkinliklerin kısıtlanması ve 81 il genelindeki maske zorunluluğunun vaka sayılarına önümüzdeki günlerde olumlu yönde etkisinin olacağını söyledi. Özlü, daha büyük kısıtlamaların gelmemesi için vatandaşları sorumlu davranmaya davet etti. Çin'in Faz 3 aşamasındaki Kovid-19 aşının Türkiye'de de bugün itibarıyla uygulanmasına da dikkat çeken Özlü, "Çin dışında Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da da bu aşı deneniyor. Türkiye'de bu çalışmanın yapılıyor olması önemli. Bugün yeni bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü A Haber canlı yayınında yeni tip koronavirüs tedbirleri ve yaşanan son dakika gelişmeleriyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÇİN'İN KOVİD-19 AŞISI TÜRKİYE'DE UYGULANMAYA BAŞLANDI

Özlü, "Çin'in Faz 3 aşamasındaki Kovid-19 aşının Türkiye'de de bugün itibarıyla uygulanmasına da dikkat çeken Özlü, "Çin dışında Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da da bu aşı deneniyor. Türkiye'de bu çalışmanın yapılıyor olması önemli. Bugün yeni bir başlangıçtır. Aşı öncelikle gönüllü olan sağlık çalışanlarına yapılıyor. 14 gün sonra bu gönüllülere ikinci doz aşı yapılacak ve muhtemelen bu sağlık çalışanlarımızın pandemiyle ilgili korkular kaygılar kişisel olarak kalmayacak. Bu güzel, mutluluk verici bir şey... Bu aşıların herkese yetecek kadar üretilmesi için önümüzde yine uzun bir süreç var, bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA KADEMELİ MESAİ SAATLERİ NASIL OLACAK?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında kamu ve özel şirketlerin kademeli mesai düzenlemesine geçeceğini bunula ilgili çalışmaları tamamlanma aşamasına geldiğini ve "cuma günü bir plan açıklayacağız" sözlerini değerlendiren Özlü, "Bu olumlu bir gelişme. Haziran ayları başında bunu öneren kişi bendim, faydasının olacak. Mesailerin 7.30'da başlaması ve yoğunluğun 2 saate yayılmasıydı." dedi. Yeni bir önerisinin de olduğunu A Haber canlı yayınında ilk kez açıklayan Bilim Kurulu Üyesi Özlü, "İşe giden ve gelenler dışında toplu taşımayı kullanan vatandaşların yoğunluğun çok olduğu işe gidiş-dönüş saatleri dışında toplu taşımayı kullanmaya teşvik edilmeli. Bu yoğunluğun yüksek olduğu saat dilimleri dışındaki saatlerde toplu taşımada indirim uygulanabilir ve böylece vatandaşlar için o saatler cazip hale getirilebilir." ifadelerini kullandı.

21 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK OLAN YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Okullarda bulaş riskinin yüksek olduğuna dikkat çeken Özlü, "Bizim toplumumuz Batı'dan farklı olarak çocuklarla genellikle dedeler-nineler ilgileniyor. Dolayısıyla okullardan getirilebilen bulaş direk risk grubunu etkileyebilir. Milli Eğitim Bakanlığı bunun farkında ve 21 Eylül'de 18 milyon öğrenciyi yüz yüze eğitime çağırmıyor. Sadece okul öncesi ve 1. sınıfları çağırıyor. Okullarda her türlü denetim ve tedbirler alınacak. Risk yok mudur vardır elbette ama çok çok azaltılmış bir şekildedir. Eğitim kolay vazgeçilebilecek bir şey değil. Bu süreçte anne ve babalara da bir imkan tanındı. Aile gençse, çekirdek aileyse, yaşlılar ile temas yoksa,, çocukta ve ya aile kronik rahatsızlığı risk grubunda olan kimse yoksa ailelerin çocukları okullarına göndermesinde risk yoktur." dedi.