Bilim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Hasan Tezer A Haber'de açıkladı! Mutasyonlu virüs Türkiye'yi etkiledi mi? Kısıtlamalarda son durum ne? Aşı mutasyondan etkilenir mi?

Prof.Dr Hasan Tezer A Haber ekranlarında mutasyonlu virüs ve koronavirüs tedbirlerini değerlendirdi. Tezel mutasyonlu virüsün Türkiye'de izlendiğini ifade ederken, mutasyonun Türkiye'yi etkileyip etkilemediğine yönelik fikirlerini paylaştı. Ayrıca aşı konusunda da açıklamalarda bulunan Tezel, koronavirüs tedbirleri noktasındaki son durumu paylaştı. İşte detaylar... .