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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan çocuklara yapılacak koronavirüs aşısı hakkında flaş açıklama

DHA
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Giriş: 25.06.2021 14:23
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, çocuk ve genç erişkinlerin aşılanması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başka ülkelerdeki sonuçların izlendiğini belirten Yavuz, "Bu gruplarda belki aşı dozları azaltılabilir veya iki doz olacaksa da aradaki süre uzatılabilir" dedi.
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