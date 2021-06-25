25 Haziran 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz'dan çocuklara yapılacak koronavirüs aşısı hakkında flaş açıklama
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, çocuk ve genç erişkinlerin aşılanması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başka ülkelerdeki sonuçların izlendiğini belirten Yavuz, "Bu gruplarda belki aşı dozları azaltılabilir veya iki doz olacaksa da aradaki süre uzatılabilir" dedi.