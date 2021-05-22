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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan umutlandıran açıklama: Tünelin ucundaki ışığı Ekim ayında görüyorum

DHA
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Giriş: 22.05.2021 16:05
Güncelleme:22.05.2021 16:17
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Tünelin ucundaki ışığı Ekim'de görüyorum. Tam açılma için ise vaka sayılarının 100 binde 10-20, test pozitiflik oranlarının yüzde 3-5 bandına inmesi gerekiyor. Henüz istediğimiz düzeyde değiliz. Haziran'da yapılandırılmış açılmaya gidebiliriz" dedi.
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