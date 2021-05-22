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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz'dan umutlandıran açıklama: Tünelin ucundaki ışığı Ekim ayında görüyorum
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, "Tünelin ucundaki ışığı Ekim'de görüyorum. Tam açılma için ise vaka sayılarının 100 binde 10-20, test pozitiflik oranlarının yüzde 3-5 bandına inmesi gerekiyor. Henüz istediğimiz düzeyde değiliz. Haziran'da yapılandırılmış açılmaya gidebiliriz" dedi.