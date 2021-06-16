Bilim Kurulu üyesi normale dönüş için tarih verdi! "Maske, mesafe ve aşımızı da olursak..."

Koronavirüsle mücadele kapsamında haziran ayıyla beraber kademeli normalleşmenin ikinci aşamasına geçildi. Diğer yandan aşılama çalışmaları da son sürat devam ediyor. Normale dönüş tarihiyle ilgili Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki normale dönüş ne zaman? İşte detaylar...

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