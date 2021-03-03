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Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklaması! Risk haritası artık 15 günde bir yayınlanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplandı. Kritik toplantının ardından son dakika olarak yazılı bir açıklama yapıldı. 7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceklerini belirten Bakan Koca, "Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak." dedi. İşte toplantıya ilişkin tüm detaylar...