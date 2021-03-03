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Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklaması! Risk haritası artık 15 günde bir yayınlanacak

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Giriş: 03.03.2021 22:39
Güncelleme:03.03.2021 22:41
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplandı. Kritik toplantının ardından son dakika olarak yazılı bir açıklama yapıldı. 7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceklerini belirten Bakan Koca, "Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak." dedi. İşte toplantıya ilişkin tüm detaylar...
Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklaması! Risk haritası artık 15 günde bir yayınlanacak
Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklaması! Risk haritası artık 15 günde bir yayınlanacak
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