Bilim Kurulu toplantısı sonrası son dakika açıklaması! Risk haritası artık 15 günde bir yayınlanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplandı. Kritik toplantının ardından son dakika olarak yazılı bir açıklama yapıldı. 7 günlük vaka görülme sıklığını il bazında yayınlamaya haftalık olarak devam edeceklerini belirten Bakan Koca, "Risk haritası da 15 günde bir yayınlanacak." dedi. İşte toplantıya ilişkin tüm detaylar...