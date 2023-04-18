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Bilgi Teknolojileri Kurulu toplanıyor! Sandığa siber kalkan geliyor

A Haber
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Giriş: 18.04.2023 13:32
Seçim güvenliği çalışmalarına ağırlık veren hükümet, siber tehditlere karşı 26 Nisan'da bir zirve düzenleyecek. Seçim güvenliği konusunda muhtemel senaryolar çalışılacak. Siber savaş, yalan haber, dış seçim müdahalesi yöntemleri incelenecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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