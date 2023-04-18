18 Nisan 2023, Salı
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Bilgi Teknolojileri Kurulu toplanıyor! Sandığa siber kalkan geliyor
Seçim güvenliği çalışmalarına ağırlık veren hükümet, siber tehditlere karşı 26 Nisan'da bir zirve düzenleyecek. Seçim güvenliği konusunda muhtemel senaryolar çalışılacak. Siber savaş, yalan haber, dış seçim müdahalesi yöntemleri incelenecek. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.