04 Şubat 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bilecik'te gençlerle buluşma | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya adaylık yanıtı

Bilecik'te gençlerle buluşma | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya adaylık yanıtı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.02.2023 12:32
Güncelleme:04.02.2023 12:32
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te düzenlenen "Kökümüz mazide gözümüz atide" programında konuştu. Başkan Erdoğan'ın gündeminde 6'lı masanın açıklamasıyla yeniden gündeme gelen adaylık tartışması da vardı. Erdoğan, "Size rağmen milletim hem aday hem de Başkan yapacak." diye konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine de değinen Erdoğan, "Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak" dedi.
Bilecik’te gençlerle buluşma
Bilecik'te gençlerle buluşma
6 Ok’tan 6’lı koalisyona CHP’nin dönüşümü!
6 Ok’tan 6’lı koalisyona CHP’nin dönüşümü!
Kılıçdaroğlu’nun ’çılgın projesi’ İYİ Parti’nin hedefinde
Kılıçdaroğlu'nun 'çılgın projesi' İYİ Parti'nin hedefinde
Diyarbakırlı kadınların hanımağası kar-kış demeden nabız tuttu: Kürtler eski Türkiye’ye dönmek istemiyor
Diyarbakırlı kadınların "hanımağası" kar-kış demeden nabız tuttu: Kürtler eski Türkiye’ye dönmek istemiyor
Çerçioğlu’nun Levent Göktaş’la bağlantısı!
Çerçioğlu'nun Levent Göktaş'la bağlantısı!
Tenis kortuydu iskele babası oldu!
Tenis kortuydu iskele babası oldu!
Kocaeli Şehir Hastanesi’nin yapımı tamamlandı!
Kocaeli Şehir Hastanesi'nin yapımı tamamlandı!
İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
Başkan Erdoğan İstanbul’da
Başkan Erdoğan İstanbul'da
81 il valiliğine eğitim öğretim genelgesi
81 il valiliğine eğitim öğretim genelgesi
Fransa’daki Türklerden evsizlere yardım eli
Fransa’daki Türklerden evsizlere yardım eli
Gökçeada Belediye Başkanı tutuklandı!
Gökçeada Belediye Başkanı tutuklandı!
Daha Fazla Video Göster