Bilecik'te gençlerle buluşma | Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya adaylık yanıtı

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilecik'te düzenlenen "Kökümüz mazide gözümüz atide" programında konuştu. Başkan Erdoğan'ın gündeminde 6'lı masanın açıklamasıyla yeniden gündeme gelen adaylık tartışması da vardı. Erdoğan, "Size rağmen milletim hem aday hem de Başkan yapacak." diye konuştu. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik sürecine de değinen Erdoğan, "Finlandiya'yla ilgili farklı bir mesaj verebiliriz. Finlandiya'yla ilgili farklı mesajı verdiğimiz zaman İsveç şok olacak" dedi.