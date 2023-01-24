Bilecik'te altın fışkırıyor! 6,5 milyar dolar değerindeki altın ekonomiye kazandırılacak

Bilecik’in Söğüt ilçesinde 2020 yılında keşfedilen büyük altın rezervinin genişletilmesi için Gübretaş harekete geçmişti. 6,5 milyar dolar değerindeki 109 ton (3,5 milyon ons) altının ekonomiye kazandırılması için hazırlanılıyor.