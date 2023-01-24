24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Bilecik'te altın fışkırıyor! 6,5 milyar dolar değerindeki altın ekonomiye kazandırılacak

Bilecik'te altın fışkırıyor! 6,5 milyar dolar değerindeki altın ekonomiye kazandırılacak

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2023 16:39
Bilecik’in Söğüt ilçesinde 2020 yılında keşfedilen büyük altın rezervinin genişletilmesi için Gübretaş harekete geçmişti. 6,5 milyar dolar değerindeki 109 ton (3,5 milyon ons) altının ekonomiye kazandırılması için hazırlanılıyor.
Bilecik’te altın fışkırıyor
Bilecik'te altın fışkırıyor
Kim neden Leopard-2’yi istiyor?
Kim neden Leopard-2'yi istiyor?
İhracatın kalbi orada atıyor
İhracatın kalbi orada atıyor
Ağrı’dan acı haber!
Ağrı'dan acı haber!
Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor?
Borç Yapılandırma Paketi neleri kapsıyor?
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
Seçim takvimi nasıl işleyecek?
EYT borçlanması yapılandırılacak mı?
EYT borçlanması yapılandırılacak mı?
’’Millet İttifakı’nda ise bir bocalama var’’
''Millet İttifakı'nda ise bir bocalama var''
Hollandalı elçi Dışişleri’ne çağırıldı
Hollandalı elçi Dışişleri’ne çağırıldı
Şehadetinin 22. yılı
Şehadetinin 22. yılı
Alçak saldırıya sert tepki
Alçak saldırıya sert tepki
CHP’li başkandan şoförüne kıyak!
CHP'li başkandan şoförüne kıyak!
Daha Fazla Video Göster