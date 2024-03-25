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Bilecik için projeleri neler? Cumhur İttifakı Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2024 16:21
Türkiye pazar günü sandık başına gidiyor. A Haber ekipleri il ve ilçelerin nabzını tutmaya devam ediyor. Cumhur İttifakı Bilecik Adayı Mustafa Yaman A Haber'de projelerini anlattı.
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