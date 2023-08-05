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Bilecik Belediyesi'nden doğa katliamı

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Giriş: 05.08.2023 17:48
ABD’de hayatını kaybeden bir kadının ölüm nedeni su zehirlenmesi olarak açıklandı. Peki su zehirlenmesine karşı nelere dikkat edilmeli? Belirtileri neler? Aşırı su tüketimi öldürür mü? Bu soruların cevabını Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral ile detaylandırdık.
Bilecik Belediyesi’nden doğa katliamı
Bilecik Belediyesi'nden doğa katliamı
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