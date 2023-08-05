Bilecik Belediyesi’nden doğa katliamı

ABD’de hayatını kaybeden bir kadının ölüm nedeni su zehirlenmesi olarak açıklandı. Peki su zehirlenmesine karşı nelere dikkat edilmeli? Belirtileri neler? Aşırı su tüketimi öldürür mü? Bu soruların cevabını Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral ile detaylandırdık.