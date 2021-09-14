Bilecik Belediye Başkanı'nın ultra lüks makam aracı | Semih Şahin'in kullandığı milyonluk araç kimin?

Bilecik'te Belediye Başkanının kullandığı VIP makam aracı, kentin bir numaralı gündem konusu oldu. Lüks makam aracı dururken CHP’li Belediye Başkanı Semih Şahin'in kullanmaya başladığı ve değeri yaklaşık bir buçuk milyon lira olan araç kimin? Ayrıntıları Bilecik’ten A Haber muhabiri Necat Kırbulut aktardı.