25 Aralık 2023, Pazartesi
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Bildiri tartışmalarının gölgesinde CHP MYK! CHP'nin Dem Parti ile terörü kınamaması tepkilerin odağında
Ankara'da gündem CHP'nin DEM Parti ile birlikte Meclis'te terörün kınandığı ortak bildiriye imza atmaması. Parti içinden de tepkilere neden olan CHP'de Merkez Yönetim Kurulu toplandı. Toplantıda bu konunun da gündeme gelmesi bekleniyor. Notları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.