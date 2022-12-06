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Bild gazetesinden Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan’ın tahıl koridoru çabasına övgü

A Haber
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Giriş: 06.12.2022 16:25
Alman Bild gazetesi, Türkiye'nin Ukrayna diplomasisinden övgüyle söz etti. Gazete, 400 milyon kişinin hayatta kalabilmesi için Ukrayna tahılına duyduğu ihtiyaca dikkati çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl krizinin ardından devreye girerek anlaşmayı yeniden sağladığı hatırlatıldı.
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