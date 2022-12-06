06 Aralık 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Bild gazetesinden Türkiye vurgusu! Başkan Erdoğan’ın tahıl koridoru çabasına övgü
Alman Bild gazetesi, Türkiye'nin Ukrayna diplomasisinden övgüyle söz etti. Gazete, 400 milyon kişinin hayatta kalabilmesi için Ukrayna tahılına duyduğu ihtiyaca dikkati çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl krizinin ardından devreye girerek anlaşmayı yeniden sağladığı hatırlatıldı.