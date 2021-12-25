Bilal Erdoğan’dan Yavaşça’nın ailesine başsağlığı

Vefat eden klasik Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören gerçekleştirildi. Yavaşca için Fatih Cami'sinde kılınan cenaze namazı öncesi Bilal Erdoğan Yavaşça'nın ailesine başsağlığı diledi.