10 Aralık 2023, Pazar
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Bilal Erdoğan'dan 'Savaş Suçu' çıkışı
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan 'Savaş Suçu' çıkışı yaptı. Bilal Erdoğan "Savaş suçlarından sadece İsrail değil, Amerika ve Avrupa'nın da yargılanması gerek" dedi.