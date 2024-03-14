Bilal Erdoğan YETEV konferansına katıldı: İnsanlık İsrail Naziliği ile yüzleşiyor

Bilal Erdoğan, İstanbul'da Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfının 53'üncü Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Öğrencilere verdikleri destekleri anlatan Bilal Erdoğan, "İlmi her daim insanlığa hizmet etmek ve insanı yaşatmak için öğrenir ve öğretiriz. Bugün soykırımcı İsrail'in yaptığı gibi yıkmak, yok etmek ve tüketmek için değil" ifadelerini kullandı.

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