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Biden'ın skandal sözleri sonrası muhalefete canlı yayında flaş çağrı

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Giriş: 15.08.2020 21:55
Güncelleme:15.08.2020 21:56
ABD'de 3 Kasım tarihinde yapılacak başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan Joe Biden'ın Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal sözlerine A Haber canlı yayınına katılan emekli büyükelçi Aydın Burhan'dan tepki geldi. Biden'ın "Erdoğan'ı devirmek için muhalefeti desteklemeliyiz" sözlerine "Şu anda bütün muhalefet partileri ortak ses çıkarıp hatta Meclis'te bunu bir mesaj olarak ABD'ye vermeleri lazım. İçişlerimize karışmaları kabul edilemez" ifadelerini kullandı.
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