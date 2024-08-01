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Biden'dan Türkiye'ye teşekkür!

Biden'dan Türkiye'ye teşekkür! "Müzakerelerde bizimle birlikte duran Türkiye'ye minnettarım"

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.08.2024 20:52
Türkiye'nin arabuluculuğunda, MİT’in devreye girmesi ile soğuk savaştan bu yana en büyük esir takası Ankara’da gerçekleşti. ABD başkanı Joe Biden esir takası için Türkiye’ye teşekkür etti. Biden konuşmasında “Müttefikler bu anlaşmanın bir parçası olarak cesur ve cesaretli kararlar aldılar. Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Türkiye bu sonuca ulaşmak için zorlu ve karmaşık müzakereler yürüttü. Bu anlaşmayı mümkün kılan tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza minnettarız. Sadece birkaç saat içinde Amerikalıları evimize karşılayacağız.” İfadelerini kullandı.
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