31 Mart 2022, Perşembe
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Biden ve Putin görüşecek mi? Yeşil ışık yandı
Ukrayna savaşının ardından ABD-Rusya ilişkileri kırılma noktasına geldi. Tam ilişkilerin koptu denildiği bir anda Beyaz Saray'dan önemli bir açıklama yapıldı. "ABD başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebilir." ifadeleri kullanıldı.