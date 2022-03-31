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Biden ve Putin görüşecek mi? Yeşil ışık yandı

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Giriş: 31.03.2022 16:26
Ukrayna savaşının ardından ABD-Rusya ilişkileri kırılma noktasına geldi. Tam ilişkilerin koptu denildiği bir anda Beyaz Saray'dan önemli bir açıklama yapıldı. "ABD başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşebilir." ifadeleri kullanıldı.
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