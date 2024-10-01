01 Ekim 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Biden saatlerdir acil durum toplantısında!

Biden saatlerdir acil durum toplantısında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.10.2024 23:30
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan anlık olarak takip ettiği ve Amerikan ordusuna "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" verdiği bildirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Joe Biden: İsrail’i tamamen desteklekliyoruz!
Joe Biden: İsrail'i tamamen desteklekliyoruz!
Biden saatlerdir acil durum toplantısında!
Biden saatlerdir acil durum toplantısında!
Özgür Özel ile tokalaşan MHP lideri Bahçeli’den açıklama: Yeni döneme giriyoruz
Özgür Özel ile tokalaşan MHP lideri Bahçeli'den açıklama: Yeni döneme giriyoruz
İran’ın saldırısında en sıcak anlar A Haber’de!
İran'ın saldırısında en sıcak anlar A Haber'de!
Tel Aviv’de siren sesleri! Talimatı Hamaney verdi
Tel Aviv'de siren sesleri! Talimatı Hamaney verdi
Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanında açıklama!
Başkan Erdoğan ve Finlandiya Cumhurbaşkanında açıklama!
Başkan Erdoğan neden İsrail’in gözü vatanımızda mesajını verdi?
Başkan Erdoğan neden "İsrail'in gözü vatanımızda" mesajını verdi?
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara’da!
Finlandiya Cumhurbaşkanı Ankara'da!
İşte İsrail’in işgal haritası!
İşte İsrail’in işgal haritası!
Beyrut semalarında hareketlilik
Beyrut semalarında hareketlilik
İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek
"İsrail gözünü Türkiye’ye dikecek"
DEM Partililerden Başkan Erdoğan’a saygısızlık
DEM Partililerden Başkan Erdoğan’a saygısızlık
Daha Fazla Video Göster