01 Ekim 2024, Salı
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Biden saatlerdir acil durum toplantısında!
ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarıyla ilgili son durumu Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan anlık olarak takip ettiği ve Amerikan ordusuna "İsrail'in kendini İran saldırılarına karşı savunmasına yardım etmesi ve İsrail'i hedef alan füzeleri vurması talimatı" verdiği bildirildi.