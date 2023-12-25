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Beytüllahim'de Gazze dayanışması! Katliam nedeniyle noel kutlamaları yapılmadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.12.2023 14:51
İsrail'in Gazze'ye saldırıları aralıksız devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor. Hazreti İsa'nın doğum yeri olduğuna inanılan Beytüllahim şehrinde Noel kutlaması yapılmadı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel detayları aktardı.
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