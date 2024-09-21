21 Eylül 2024, Cumartesi
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Beyrut'un güneyine saldırıda 8 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
İsrail ordusunun, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 14 kişi öldürüldü, 66 kişi de yaralandı. Düzenlenen hava saldırısında, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın sağ kolu İbrahim Akil’in de enkaz altında olduğu öğrenildi. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt, Beyrut'tan son durumu aktardı.