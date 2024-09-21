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Beyrut'ta sessiz ve gergin bekleyiş! A Haber Lübnan'ın kalbinde

Beyrut'ta sessiz ve gergin bekleyiş! A Haber Lübnan'ın kalbinde

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 01:41
İsrail ordusunun önce Hizbullah üyelerine siber saldırıda bulunduğu daha sonra da Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarının ardından A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.
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