Beyrut’ta liman patlamasının 4. yılı! 253 kişinin öldüğü patlamaya ne sebep oldu?

İsrail ile çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut bundan dört yıl önce 235 kişinin hayatını kaybettiği liman patlamasına sahne olmuştu. Peki 4 yıl önce neler yaşandı? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun patlamanın yaşandığı limandan son durumu aktardı.

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