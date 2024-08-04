Beyrut’ta liman patlamasının 4. yılı

İsrail ile çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut, bundan dört yıl önce ise 235 kişinin hayatını kaybettiği liman patlamasına sahne olmuştu. Peki 4 yıl önce neler yaşandı? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar patlamanın yaşandığı limandan detayları aktardı.

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