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Beyrut'ta liman patlamasının 4. yılı

Beyrut'ta liman patlamasının 4. yılı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.08.2024 11:39
İsrail ile çatışmaların yaşandığı Lübnan'ın başkenti Beyrut, bundan dört yıl önce ise 235 kişinin hayatını kaybettiği liman patlamasına sahne olmuştu. Peki 4 yıl önce neler yaşandı? A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Aydın Baytar patlamanın yaşandığı limandan detayları aktardı.
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Beyrut’ta liman patlamasının 4. yılı
Beyrut'ta liman patlamasının 4. yılı
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