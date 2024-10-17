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Beyrut'ta korkutan patlama! A Haber bölgede

Beyrut'ta korkutan patlama! A Haber bölgede

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.10.2024 13:24
İsrail Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki iki kasabayı hedef alan hava saldırılarında yedi sivil hayatını kaybetti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun detayları sıcak bölgeden aktardı. Kurşun, "Dakikalar önce bir patlama sesi duyduk. Ama bir sonik patlama olduğu anlaşıldı. Dün sabah saatlerinde bir saldırı gerçekleştirmişti İsrail. Dahiye bölgesinde sürekli olarak dumanlar çıkıyordu ama artık şu an itibariyle herhangi bir duman çıkışını göremiyoruz. Sonik patlama dakikalar önce korku ve paniğe neden oldu." dedi.
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