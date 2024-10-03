Beyrut’ta büyük savaş paniği

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. Katil İsrail güçleri ile Hizbullah arasında karada ilk kez çatışmalar başladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt bölgeden detayları aktardı.

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