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Beyrut'ta büyük savaş paniği

Beyrut'ta büyük savaş paniği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.10.2024 12:41
İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. Katil İsrail güçleri ile Hizbullah arasında karada ilk kez çatışmalar başladı. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun ve kameraman Niyazi Kurt bölgeden detayları aktardı.
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