25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Beyrut’a yardımı A Haber görüntüledi! Muhabirimiz Türk bayrağını yerden aldı

Beyrut’a yardımı A Haber görüntüledi! Muhabirimiz Türk bayrağını yerden aldı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2024 11:43
İsrail saldırıları sonrası insani yardım çağrısı yapan Lübnan’a ilk elini uzatan Türkiye oldu. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait yardım taşıyan kargo uçağı Beyrut Havalimanı’na ulaştı. Yardımlar ihtiyaçlar sahiplerine ulaşması için indirildi ve dağıtıma başlandı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündür Kurşun anlattı. Ata Gündüz Kurşun’un yere düşen Türk bayrağını kaldırması dikkat çekti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Emine Erdoğan’dan dikkat çeken paylaşım!
Emine Erdoğan’dan dikkat çeken paylaşım!
Muhabirimiz Türk bayrağını yerden aldı
Muhabirimiz Türk bayrağını yerden aldı
BRICS üyeliği gücümüzü artırır
"BRICS üyeliği gücümüzü artırır"
Pazar’da çevre felaketi!
Pazar'da çevre felaketi!
1 terörist etkisiz hale getirildi
1 terörist etkisiz hale getirildi
Dünyanın vicdanı Türkiye! Böyle karşılandı
Dünyanın vicdanı Türkiye! Böyle karşılandı
Ankara’da polise silahlı saldırı
Ankara’da polise silahlı saldırı
Para kuleleri davası başlıyor
“Para kuleleri” davası başlıyor
A Haber savaş hattında!
A Haber savaş hattında!
Cinayet soruşturması hangi aşamada?
Cinayet soruşturması hangi aşamada?
Başkan Erdoğan NBC’ye röportaj verdi
Başkan Erdoğan NBC’ye röportaj verdi
Haluk Bilginer firariler yemekte buluştu
Haluk Bilginer firariler yemekte buluştu
Daha Fazla Video Göster