25 Eylül 2024, Çarşamba
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Beyrut’a yardımı A Haber görüntüledi! Muhabirimiz Türk bayrağını yerden aldı
İsrail saldırıları sonrası insani yardım çağrısı yapan Lübnan’a ilk elini uzatan Türkiye oldu. Türk Hava Kuvvetleri’ne ait yardım taşıyan kargo uçağı Beyrut Havalimanı’na ulaştı. Yardımlar ihtiyaçlar sahiplerine ulaşması için indirildi ve dağıtıma başlandı. Detayları A Haber muhabiri Ata Gündür Kurşun anlattı. Ata Gündüz Kurşun’un yere düşen Türk bayrağını kaldırması dikkat çekti.