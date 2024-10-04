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Beyrut’a bomba yağıyor! O anlar A Haber’de

Beyrut’a bomba yağıyor! O anlar A Haber’de

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 14:52
A Haber ekibinden Ata Gündüz Kurşun ve Niyazi Kurt büyük saldırı altındaki Beyrut'tan gelişmeleri aktardı. Şehrin 4 bir yanından çıkan dumanlar ekrana yansıdı.
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