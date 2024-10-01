Beyrut semalarında hareketlilik! A Haber bölgede

İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde işgal saldırılarını sürdürüyor. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun, "Beyrut semalarında heronlar uçmaya başladı. Artık şunu öngörebiliyoruz muhtemeldir ki yine hedefler tespit ediliyor. Gece saatlerinde bombardıman olacak gibi gözüküyor." dedi.

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