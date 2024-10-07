Beyrut ikinci Gazze mi olacak?

Gazze’ye 1 yıl içinde 7 atom bombası şiddetinde hasar verdiler. İsrail’i kim durduracak? Akademisyen Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN