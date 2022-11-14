Beyoğlu'ndaki saldırının talimatı nereden geldi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın yaşandığı Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "lk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var." dedi.