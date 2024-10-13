13 Ekim 2024, Pazar
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Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya uğrayan polisin sağlık durumu nasıl?
Beyoğlu'nda polis memuruna sessizce yaklaşan saldırgan elindeki bıçağı bir anda polisin ensesine saplamıştı. Bıçaklı saldırıya uğrayan polis memurunun sağlık durumu nasıl? Olayla ilgili son durum ne? A Haber muhabiri Mehmet Karataş detayları aktardı. Karataş, "Taburcu olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu sizlerle paylaşalım" dedi.