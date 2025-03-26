26 Mart 2025, Çarşamba
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Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ifade için adliyede
CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Bu kapsamda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney şüpheli sıfatıyla ifade veriyor. Öte yandan sokak olaylarından 172 provokatör tutuklandı, 1500'e yakın gözaltı var. Son durumu A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.