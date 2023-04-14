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Beylikdüzü sahilinde sıvılaşma tehlikesi! Sahildeki toprak kayması ve çökme korkutuyor

A Haber
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Giriş: 14.04.2023 11:31
İstanbul Beylikdüzü Gürpınar Sahili’ndeki yürüyüş yolunda çökmeler meydana geldi. Uzmanlar sıvılaşma riskine dikkat çekiyor. Peki bölgede son durum ne? Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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