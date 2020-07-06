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Beykoz Belediyesi'nin yaptığı plajda İBB'nin bayrak oyunu

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Giriş: 06.07.2020 21:08
Güncelleme:06.07.2020 21:22
İstanbul Beykoz Belediyesi Riva'daki Elmasburnu'na tabiat parkı yaptı. Tabiat parkı konforlu plajı, mesire alanı ve kamelyaları ile güney sahillerini aratmıyor. Açılıştan birkaç gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) ekip plaja gitti ve sanki plajı kendileri hizmete açmış gibi İBB bayrağını direğe çekti.
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