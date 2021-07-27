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Beyaz'dan Kovid-19 aşılarıyla ilgili açıklama: Bilime güvenin

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.07.2021 21:13
Güncelleme:27.07.2021 21:16
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, televizyon programcı Beyazıt Öztürk'ün vatandaşları aşı olmaya davet ettiği kamu spotunu resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Videoda "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin." ifadelerini kullanan Öztürk vatandaşları Kovid-19 aşısı olmaya davet etti.

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