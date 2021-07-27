27 Temmuz 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Beyaz'dan Kovid-19 aşılarıyla ilgili açıklama: Bilime güvenin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, televizyon programcı Beyazıt Öztürk'ün vatandaşları aşı olmaya davet ettiği kamu spotunu resmi sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Videoda "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin." ifadelerini kullanan Öztürk vatandaşları Kovid-19 aşısı olmaya davet etti.