Beyaz Saray'dan ''Zirve'' açıklaması | ''Türkiye önemli bir savunma ortağı ve NATO müttefiki''

Beyaz Saray'dan Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasındaki kritik zirveye ilişkin açıklama geldi. 20 dakika planlanmasına rağmen 1 saat 10 dakika süren görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Yapıcı ilişkileri sürdürmek istiyoruz. Türkiye önemli bir savunma ortağı ve NATO müttefiği" ifadeleri yer aldı. Detayları Daily Sabah Ankara temsilcisi Nur Özkan Erbay canlı yayında aktardı.