27 Eylül 2025, Cumartesi

Beyaz Saray'dan Erdoğan paylaşımı! Trump: Çok saygın birisi…
Giriş: 27.09.2025 08:40
Beyaz Saray, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile bir araya geldiği görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu. Video mesajda Trump'ın Başkan Erdoğan'a övgüleri yer aldı.
